En las próximas horas Independiente podría hacer realidad la llegada de Ignacio Malcorra como primer refuerzo del 2026. El Rojo presentó una oferta formal para contratar al volante, que finalizó su etapa de tres años y medio en Rosario Central y su llegada a Avellaneda está cerca por pedido expreso del entrenador Gustavo Quinteros.

En las últimas horas llegó una propuesta para que Malcorra sea nueva incorporación del Rojo, y si bien hay una diferencia económica entre las partes, en Independiente son optimistas de que la operación se haga. El experimentado volante quedó con el pase en su poder tras no haber acordado la renovación de su contrato en el Canalla y ya se despidió públicamente. Figura junto a Ángel Di María del Central que finalizó primero en la tabla anual en 2025 y recibió un título por ese logro, ahora el zurdo ve con buenos ojos la mudanza a Avellaneda.

En cuanto a números concretos, desde el entorno de Malcorra pretenden un contrato similar al pedido al Canalla, con que el acuerdo por la renovación colpasó por la duración del contrato (Nacho pretendía renovar por dos años) más que por lo económico. La oferta de Independiente por ahora es inferior a lo que pretende el futbolista, pero no habría problema en firmar por un año. Si las partes se acercan en el sueldo del nacido en Río Colorado, el pase será un hecho.

La despedida de Malcorra del Canalla

El mediocampista de 38 años subió a su cuenta de Instagram una sentida carta de despedida para la gente de Central, donde pasó los últimos tres años y medio. "Hoy es un día muy triste donde me toca despedirme de todos ustedes que me hicieron muy feliz dentro y fuera de la cancha. Me hubiera encantado despedirme de otra manera, dentro del Gigante de Arroyito, como nos conocimos.", fue parte del mensaje.

Además, Malcorra hizo hincapié en lo compartido durante su estadía: "La hinchada más loca y hermosa del país. Entrar al Gigante cada fin de semana, verlo explotado te hacía poner la piel de gallina (...) Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo en cada partido y dejar a Central bien arriba como tiene que ser, con dos campeonatos y todos los clásicos ganados", expresó, con el palito para Newell's, el clásico rival, al que también cargó al pie de la carta donde firmó como "El Lord, El Muchacho, Peso Pluma, Papá de los primos".