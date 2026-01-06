Pasadas las 20.10 de este lunes se registró una salida de servicio del sector céntrico de Fernández Oro debido a una falla en media tensión, según se informó de manera oficial.

Trabajo en la estación transformadora

En estos momentos, personal de la empresa transportista Transcomahue se encuentra trabajando en la estación transformadora que abastece a la zona afectada, con el objetivo de normalizar el suministro eléctrico lo antes posible.

Interrupción del servicio en Cipolletti

En la ciudad de Cipolletti, el corte de energía impactó principalmente en el barrio Arévalo y sectores aledaños, generando interrupciones en el suministro durante la noche.

Las cuadrillas de Edersa realizan tareas de mantenimiento y reparación, específicamente el reemplazo de aisladores que entraron en falla como consecuencia de descargas atmosféricas registradas en la región.

Corte de energía en General Roca

Por su parte, en General Roca, pasadas las 21, desde Edersa informaron que los equipos operativos trabajan en la búsqueda de la falla eléctrica que dejó sin servicio a un amplio sector que incluye múltiples barrios y también la zona rural al sur de la Ruta 22: "El desperfecto se registró pasadas las 20.45 producto de una descarga atmosférica" detallaron.