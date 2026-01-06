Las lluvias volverán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esta semana y el día clave será el miércoles, según el último pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras varios días de calor y cielo variable, se espera un cambio en las condiciones del tiempo con la llegada de tormentas aisladas y ráfagas intensas de viento, especialmente durante la tarde.

De acuerdo a los especialistas, el miércoles por la mañana hay una baja probabilidad de lluvias, pero con el correr de las horas el escenario se vuelve más inestable. Durante la tarde aumentan las chances de tormentas, con probabilidades que pueden llegar hasta el 40% y vientos del sudeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones en la vía pública. Por la noche, las precipitaciones tenderían a disminuir, aunque el viento seguirá presente.

El resto de la semana estará marcado por cielos mayormente nublados, temperaturas más moderadas y viento persistente, especialmente desde el sector este. El martes será una jornada calurosa, con máximas que rondarán los 31 grados, mientras que hacia el jueves y viernes se espera un leve descenso térmico, con marcas más agradables. El fin de semana mantendría condiciones similares, con nubosidad y bajas probabilidades de lluvia aislada, sobre todo el sábado por la mañana.

Desde el SMN recomiendan estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, en especial por las ráfagas de viento previstas y la posibilidad de tormentas breves pero intensas en la mitad de la semana.