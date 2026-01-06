Un niño de 12 años sufrió un grave accidente este domingo alrededor de las 17 en las instalaciones del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, ubicado en la intersección de Don Bosco y Laura Vicuña, en la ciudad de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.

El menor, oriundo de la provincia de Buenos Aires, integraba un grupo de exploradores que se encontraba acampando en el predio del establecimiento educativo, acompañado por adultos responsables.

Cómo ocurrió el hecho

Según las primeras informaciones, el niño se encontraba solo en una cancha de fútbol del predio. Mientras se colgaba con las manos del travesaño de un arco, la estructura cedió y cayó directamente sobre su pecho, provocándole heridas de extrema gravedad.

Atención médica y traslado de urgencia

Tras el accidente, el menor fue asistido de inmediato por un médico que acompañaba al contingente. En una primera evaluación se diagnosticó contusión pulmonar y fractura de costillas.

El niño fue trasladado en un vehículo particular al hospital de Junín de los Andes. Debido a la gravedad del cuadro, se activó un código rojo y una ambulancia lo derivó de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con custodia del personal policial de la Comisaría 25.

Estado de salud y cirugía

Ya en San Martín de los Andes, el menor ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva. En las últimas horas, el personal médico informó que fue sometido a una intervención quirúrgica para la colocación de un catéter cardíaco, luego de detectarse una laceración de dos centímetros en el corazón.

Actualmente, el niño permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Posible derivación y situación familiar

Los padres del menor viajaron desde la provincia de Buenos Aires y se encuentran en San Martín de los Andes. A pedido de la familia, se evaluaba una derivación inicial a la ciudad de Neuquén y, posteriormente, a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires, donde podría requerir tratamientos especializados y la intervención de otros profesionales.