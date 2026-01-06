Un corte de energía eléctrica afectó este lunes por la noche a distintos barrios de Neuquén capital como consecuencia de una tormenta eléctrica. Según informó la Cooperativa CALF, el problema se originó por un conductor de media tensión cortado.

La zona inicialmente afectada comprendió el sector delimitado por calle Linares, calle Boerr y la Isla 132, que quedó fuera de servicio mientras se iniciaban las tareas de reparación.

Avance de los trabajos y reposición parcial

En una actualización oficial, CALF informó que se logró normalizar de forma parcial el suministro eléctrico en gran parte de la zona noroeste de la ciudad. Las cuadrillas continúan trabajando en el resto de los sectores que aún presentan inconvenientes.

Durante la noche, también se restableció el servicio en áreas como Alta Barda y sectores aledaños, luego de más de media hora de tareas intensivas.

Condiciones climáticas y seguridad

Desde la cooperativa aclararon que los tiempos de reposición dependen de las condiciones climáticas, ya que el avance de los trabajos está sujeto a lo que permita el temporal. En todos los casos, se prioriza la seguridad del personal técnico y de la población.

Información oficial y recomendaciones

CALF recordó que todas las novedades y avances sobre el estado del servicio eléctrico serán comunicadas únicamente a través de sus canales oficiales. Además, solicitó a los usuarios paciencia y consideración, y reiteró la importancia de no manipular cables ni instalaciones eléctricas ante situaciones de corte o cables caídos.