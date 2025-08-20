Independiente y Patagonia buscan un lugar para el Federal Amateur

Llega a su final el Torneo Anual Clasificatorio organizado por la Federación Patagónica de Fútbol, que entrega una plaza para el Torneo Regional Federal Amateur para un equipo de Neuquén. Por la fecha 10, Independiente recibe a Patagonia desde las 14hs donde ambos definen mano a mano el boleto a la competencia federal.

Desde las 14hs en la Chacra, el rojo y el naranja define el sexto boleto al Regional Amateur 2025-26. El elenco que dirige Ariel Ortiz llega con ventaja de puntos y un buen colchón en la diferencia mano a mano. 19 puntos para Patagonia, y sabiendo que con el empate o hasta perdiendo por tres goles se quedará con la plaza.

Por su parte está el equipo de Gustavo Coronel, que está segundo con 16 puntos, con la única obligación de ganar para igualar en puntos, y por una diferencia de cuatro goles, ya que en la ida, Patagonia se había quedado con la victoria como local por 5-1.

En la ida, el naranja goleó y dejó una gran diferencia en el marcador

Mismo horario para el duelo entre Unión Vecinal recibiendo a Ceos Fc de Junín. Ambos sin chances y buscando quien quedará en el cuarto puesto. El elenco de LIFUNE Sur tiene 4, mientras que el de Valentina tiene 3.

Posiciones: Patagonia 19 (+19), Independiente 16 (+13) San Lorenzo 8, Ceos FC 4, Vecinal 3.

El Regional Amateur tendrá en esta edición al ganador de la competencia más a Maronese, San Patricio, Alianza y Petrolero Argentino