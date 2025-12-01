El expediente por la muerte de Diego Armando Maradona vuelve a moverse. Este martes, desde las 10:30, se realizará una nueva audiencia preliminar en los Tribunales de San Isidro, donde las partes deberán avanzar en la organización del juicio, previsto para reanudarse el 17 de marzo de 2026, según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

La audiencia se desarrollará en Ituzaingó 340 y apunta a ordenar los testigos, revisar los acuerdos probatorios y presentar planteos pendientes, luego de que el encuentro anterior —programado para el 12 de noviembre— fuera suspendido por incompatibilidades en las agendas de los abogados.

“La expectativa es que el Tribunal ratifique la fecha de inicio del debate”, señalaron fuentes con acceso directo al expediente.

“Solo resta que la Cámara se expida sobre las apelaciones vinculadas a las nulidades para tener el doble conforme”, añadieron.

Otro integrante del proceso judicial anticipó a NA que habrá una nueva tanda de planteos defensivos, además de la incorporación formal de pruebas.

Los acusados y las últimas decisiones del Tribunal

En la causa están imputados ocho profesionales, señalados por presunta responsabilidad en la atención médica del ex capitán de la Selección:

Leopoldo Luque (neurocirujano).

Agustina Cosachov (psiquiatra).

Carlos Díaz (psicólogo).

Pedro Pablo Di Spagna (clínico).

Ricardo Omar Almirón y Dahiana Gisela Madrid (enfermeros).

Mariano Perroni (coordinador de enfermería).

Nancy Edith Forlini (médica de Swiss Medical, a cargo de la internación domiciliaria).

Los jueces Pablo Rolón, Alberto Gaig y Alberto Ortolani, del TOC N°7, rechazaron recientemente pedidos centrales de las defensas, entre ellos el intento de los abogados de Luque, Julio Rivas y Francisco Oneto, de llevar el caso a juicio por jurados, al considerarlo “extemporáneo”.

También descartaron el planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 bis del Código Procesal y desestimaron el recurso de non bis in idem solicitado por la defensa de Cosachov, al entender que “no se cumplen los requisitos” para su aplicación.

La muerte del astro

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, en una vivienda del barrio cerrado San Andrés, en Benavídez, a causa de una insuficiencia cardíaca aguda que derivó en un edema pulmonar. El juicio buscará determinar si existió mala praxis o abandono de persona en su atención domiciliaria.