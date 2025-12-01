Dos vehículos chocaron en Ruta 7: un operario herido y tránsito desviado

Un choque entre dos camionetas ocurrió a la tarde en Ruta Provincial 7, mano Centenario–Neuquén, altura Estación Puma. Una Fiat Fiorino de la empresa de agua Trapem, en la que viajaban dos operarios, impactó contra una Ford Ranger gris conducida por una mujer.

De acuerdo a los primeros datos, la Fiorino quedó atravesada en el carril contrario y presentaba daños en el lateral derecho.

Uno de los trabajadores de Trapem estaba consciente, aunque tuvo que ser observado por personal en el lugar, que le recomendó que permaneciera inmóvil hasta la llegada del servicio médico.

Minutos más tarde, una ambulancia del Hospital Natalio Burd debió ingresar en contramano para llegar hasta el punto del choque debido a la congestión vehicular.

Tránsito complicado y desvíos

El siniestro provocó demoras sobre la Ruta 7, por lo que Tránsito Villa Obrera dispuso desvíos por colectora y banquinas para aliviar el flujo. Vecinos que circulaban en bicicleta frenaron para colaborar con los involucrados mientras llegaban los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron también los Bomberos Voluntarios y Comisaría Quinta.

Reclamo recurrente: falta de semáforos

Vecinos de la zona señalaron que el cruce no cuenta con semáforos y que los incidentes viales se repiten con frecuencia. El reclamo por mejoras de seguridad vial es histórico y volvió a tomar relevancia tras este choque.