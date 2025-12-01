Desde la Cooperativa CALF informaron que este fin de semana realizaron el recambio de 277 medidores en el barrio Santa Genoveva, uno de los barrios residenciales más importantes de la ciudad, instalándole a los usuarios medidores inteligentes.

El trabajo se llevó a cabo el pasado sábado y domingo en la zona delimitada por las calles Isla Malvinas hasta Coronel Suárez y desde Borlenghi hasta Carmen de Patagones.

Destacaron que, con la incorporación de estos 277 medidores PLC en esta zona, "se consolida el plan de telemedición y reafirma el compromiso de la Cooperativa de modernizar toda la red eléctrica de Neuquén."

Según la Cooperativa, la tecnología PLC es la solución más eficiente ya que aprovecha la red de fibra óptica de Calfibra para transmitir los datos, sin necesidad de obras extras y con una estabilidad en la comunicación.

"Este barrio es un punto estratégico con alta densidad de consumos, infraestructura consolidada y un movimiento diario muy intenso. El poder instalar allí tecnología de última generación permitirá mejorar la precisión de las mediciones, reducir pérdidas y prever situaciones que antes requerían mayor tiempo de respuesta", explicaron desde CALF.

Además, el recambio refuerza un criterio clave de las actuales autoridades de CALF, ya que permitirá avanzar barrio por barrio, con planificación, orden y acompañamiento a los vecinos. La telemedición además de mejorar el control operativo también aporta transparencia, previsibilidad y una relación más equilibrada entre el usuario y la Cooperativa.

Ahora el barrio Santa Genoveva se suma como otro sector de la ciudad al sistema de monitoreo en tiempo real, que se inició con el barrio Villa Luisa, convirtiendo la modernización en una realidad en la ciudad.

"Este avance proporciona seguir unificando fechas de lectura y facturación, agilizar procesos internos y fortalecer la calidad del servicio en toda la zona", agregaron.