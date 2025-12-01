Este lunes se confirmó la noticia del fallecimiento de Santino, el niño de 10 años que luchaba contra sus enfermedades en el Hospital Castro Rendón. El pequeño neuquino padecía parálisis cerebral infantil, síndrome de Lennox-Gastaut y microcefalia. Se hizo conocido por la fuerza y valentía con la cual salía adelante.

Hace unos días había sido sometido a una operación riesgosa y su familia había pedido a través de las redes sociales cadena de oración para que mejore, ya que lo habían entubado por presentar dificultades para respirar y sufrir un paro tras la cirugía.

Su mamá, Agustina, durante toda la vida de su hijo realizó colectas y pedidos a la comunidad, volviéndose conocida y obteniendo el apoyo y cariño de miles de personas. Durante el embarazo ella sufrió un ACV y por ello Santino nació con distintas enfermedades que dificultaron que tenga una vida normal, sin embargo vivió 10 años enfrentando cada cirugía y desafío, acompañado de su familia y de mucho amor.

Agustina lo acompañaba 24 horas y por eso no podía trabajar, por lo cual solía apelar a la solidaridad de los vecinos, que siempre conseguían todo para ayudarlos a ambos.

Este lunes, tras años de lucha, su familia comunicó que falleció a la madrugada, por no poder superar las complicaciones de su última cirugía. “Me duele la vida, pero tengo paz en mi corazón. Ya no duele nada más. Si existe un Dios, hoy me soltó la mano. Te voy a amar siempre. Fuiste un excelente hijo, mi amor, mi Santi”, expresó su padre en redes sociales.

Su madre también compartió: "No te das una idea de lo que te voy a extrañar mi bebé, una parte mía se fue con vos, te amo para siempre mi torito te buscaré en todos mis sueños , te recuerdo con tu sonrisa hermosa y radiante".

Neuquén despide con dolor a este niño que se volvió reconocido por la valentía con la cual afrontó toda su vida. Hasta su último día estuvo acompañado del amor y la fe de su familia, que nunca lo dejó solo. Santino además deja un gran legado de esperanza y fortaleza para todos aquellos que conocieron su historia y atraviesan algo similar.