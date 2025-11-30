Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este lunes, desde las 17, en el Estadio Claudio "Chiqui" Tapia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

El Guapo se clasificó a esta instancia luego de derrotar 1 a 0 a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza gracias al gol del ex Boca Juniors, San Lorenzo de Almagro y Colo Colo, entre otros, Nicolás Blandi en tiempo extra, a cinco minutos de que termine el alargue. En la fase regular, Barracas finalizó sexto en la Zona A con 23 unidades y por eso jugó los octavos de final como visitante.

Por su parte, el Lobo se impuso ante Unión en el Estadio 15 de abril de Santa Fe por 2 a 1 con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez -Cristian Tarragona descontó para el Tatengue- y se metió en los cuartos de final del torneo por primera vez desde su creación.

En la Zona B, Gimnasia culminó séptimo con 22 puntos y clasificó a los playoffs en la última fecha. De hecho, su lucha fue salvarse del descenso hasta el final de la temporada, pero por resultados propios y ajenos terminó metiéndose en los mano a mano.

Estudiantes de La Plata espera por Barracas o Gimnasia

El ganador de esta llave se medirá contra Estudiantes, que tachó a Central Córdoba en Santiago del Estero, con la chance de que se juegue el Clásico de La Plata en semifinales.

Probables Formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insua.

Hora de Inicio: 17

TV: ESPN Premium

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Jorge Baliño

Estadio: Claudio Tapia