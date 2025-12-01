Una tragedia sacudió a la ciudad de João Pessoa, en el nordeste de Brasil, cuando un joven de 19 años murió tras irrumpir en el recinto de una leona dentro del Parque Zoobotánico Arruda Câmara. La víctima, identificada como Gerson do Melo Machado, logró escalar un muro de más de seis metros, atravesar las barreras de seguridad y descender por un árbol hasta el área restringida, donde el felino lo atacó de inmediato.

El hecho quedó registrado en video por otros visitantes, que dieron aviso urgente a las autoridades. Según la Policía Militar, Machado falleció en el acto debido a las heridas profundas provocadas por el animal. El parque fue cerrado de inmediato mientras se activaron los protocolos oficiales.

Las autoridades trabajan ahora sobre varias líneas, pero una de ellas tomó fuerza en cuestión de horas: la posibilidad de que el ingreso del joven haya sido un acto suicida. De acuerdo con la información oficial, la rapidez con la que el joven burló las medidas de seguridad dejó sin margen de reacción al personal del zoológico. El Ayuntamiento de João Pessoa expresó sus condolencias y confirmó que el caso seguirá bajo investigación.

En paralelo, el zoológico informó que la leona fue contenida sin necesidad de tranquilizantes, aunque presentó un alto nivel de estrés tras el episodio. Especialistas explicaron que el animal actuó por instinto y defensa, sin antecedentes de agresividad, y que nunca se consideró su sacrificio. El felino permanece bajo observación veterinaria y continuará en su hábitat habitual.

A medida que avanzó la investigación, surgieron datos sobre el pasado de la víctima. Según la consejera de bienestar infantil Verônica Oliveira, Machado había sido diagnosticado con esquizofrenia y tenía una profunda obsesión con los leones, al punto de soñar con convertirse en domador en África. Su historial incluye episodios conflictivos en la vía pública, intentos de fugas y situaciones de riesgo extremo, incluso un intento de viajar clandestinamente en el tren de aterrizaje de un avión.

El joven había sido liberado de la cárcel apenas días antes y, según registros municipales, dos días antes del ataque había solicitado un permiso de trabajo, buscando retomar cierta estabilidad. Sin embargo, las autoridades aseguran que su determinación por ingresar al recinto fue decisiva en el desenlace.

El Parque Arruda Câmara, que alberga más de 580 animales, cerró sus puertas mientras revisa sus protocolos internos y colabora con la investigación policial, que intentará establecer qué motivó el ingreso del joven y en qué circunstancias se produjo su muerte.