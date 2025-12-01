La Justicia ordenó una serie de allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, la empresa financiera relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y que tendría involucrado en movimientos al club Banfield.

La causa está enmarcada en supuesto Lavado de dinero donde se investigan maniobras ilícitas realizadas en el club del sur bonaerense. El juez federal Luis Armella es quien da probación para el procedimiento que se está realizando en la sede central de la financiera, ubicada en Adrogué, Capital Federal, y otros 19 diferentes domicilios ligados a la empresa.

La investigación principal está centrada en trasferencia de jugadores de Banfield, donde sobresale el pase de Agustín Urzi al club Juárez de México. Los involucrados serían Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.

La polémica, que llegó al tinte policía, suma un capítulo más en las últimas horas cuando la ex disputada de la nación Elisa Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, solicitaron que se investigue a los supuestos testaferros del titular de la AFA. La denuncia tiene como objetivo “posible comisión del delito de lavado de dinero y otros ilícitos precedentes”.

Dicha denuncia se origina por la investigación en la empresa de Pantano y Conte; Real Central SRL. Quien habría adquirido una propiedad en Villa Rosa (Pilar), con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados, en la cual habría autos de colección, un harás de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples. Posteriormente Pantano asumió como titular de la empresa Mendoza Wines SA y “se asoció con Lucas Labbad en el negocio de los viñedos”.

“No podemos ignorar que existen versiones públicas (periodísticas y en las redes sociales) que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados (…) podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio ‘Chiqui’ Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos”, concluyeron.