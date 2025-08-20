Intentando salir de un flojo presente, Independiente recibe a la Universidad de Chile desde las 21.30 en el Libertadores de América por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Rojo, que lleva una racha de siete partidos sin ganar, necesita volver a la victoria para remontar la serie y clasificar a cuartos después de la derrota por 1-0 en el duelo de ida. El partido será transmisión de DSports.

Los dirigidos por un cuestionado Julio Vaccari sumaron su séptimo encuentro sin ganar el sábado en Liniers cayendo 2-1 contra Vélez y se convirtieron en el peor del Torneo Clausura, con solamente dos puntos. Además, logró cortar una ineficacia de que llegó a 470 minutos sin goles y superó los 461 minutos que había cosechado con Ricardo Zielinski, la racha más larga sin goles de los últimos años.

Vaccari, en su momento más tenso como DT de Independiente.

Tras caer 0-1 en Santiago de Chile, se magnificó la presión para un Independiente que, de quedar eliminado en la Copa Sudamericana, ya habría perdido dos de los tres frentes de competencia (quedó afuera de la Copa Argentina ante Belgrano hace casi dos semanas). En cuanto al equipo que enfrentará a U de Chile, el Rojo tendrá las bajas de Matías Abaldo, expulsado en la ida, y de Nicolás Freire, por lesión. Gabriel Ávalos y Sebastián Valdéz serán sus reemplazantes.

Por su parte, el conjunto chileno también cayó el fin de semana ante Audax Italiano por 3-1, aunque tiene un mejor presente, ya que está segundo en la liga de su país con 20 fechas disputadas. En cuanto a los once, el argentino Gustavo Álvarez apostaría por la misma alineación que consiguió la ventaja por 1-0 en la ida.

Posibles formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).