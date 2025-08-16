Tras un mal arranque del Clausura 2025 y la derrota entre semana por Copa Sudamericana en Chile, Independiente cae 2 a 1 en Liniers con Vélez por la 5ª fecha de la zona B en la Liga Profesional con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Independiente no levanta y profundiza su mal momento del segundo semestre, más allá que fue otra noche con protagonismo arbitral, sobre todo por la sanción del segundo penal para Vélez, el que terminó dándole la victoria al equipo de Guillermo Barros Schelotto que también vio la roja por un comportamiento escandaloso en la zona de los bancos.

Rey Hilfer sancionó el agarrón de De Irastorza sobre Romero a los 37 del complemento, cuando se tomaban todos dentro del área. Braian Romero que había ingresado desde el banco lo cambió por gol y así acertó el tercer penal del partido.

Independiente había llegado a la igualdad transitoria por la misma vía a falta de 15 minutos, con un hombre menos por la roja a Kevin Lomónaco en el primer tiempo.

Es que la primera mitad transcurría sin emociones, con mucho rigor físico, pero sin imaginación en los últimos metros. Hasta que Lomónaco resbaló en una salida desde el fondo y con la presión de Tomás Galván encima perdió la pelota y terminó cometiendo infracción dentro del área.

El yerro fue tan grosero por parte del marcador central que su equipo no sólo quedó ante la máxima sanción en contra, sino que se fue expulsado por haber sido el último recurso en el camino al arco del jugador rival.

Preocupante momento del visitante que luego de la apertura del marcador se mantuvo en partido gracias al arquero Rodrigo Rey que le tapó el segundo a Imanol Machuco, después de un remate adentro del área grande, entrando desde la izquierda hacia el centro.

Acciones del segundo tiempo

44 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en Vélez. Se retiró Pizzini e ingresó Leonel Roldán. Además, Matías Pellegrini reemplazó a Machuca.

41 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Independiente. Se retiró Millán e ingresó Santiago Montiel.

39 Minutos del segundo tiempo. Gol de Vélez. Romero de penal.

37 Minutos del segundo tiempo. Penal para Vélez. Rey Hilfer sancionó agarrón de De Irastorza a Romero en un centro que cayó desde un tiro de esquina.

30 Minutos del segundo tiempo. Gol de Independiente. Loyola de penal.

28 Minutos del segundo tiempo. Penal para Independiente. Amarilla para Quiroz en Vélez. Infracción sobre Galdames después que el mediocampista había descarado con un taco dentro del área. El defensor local desliza y termina tocando al rival abajo, sobre el tobillo. Fue sancionado a instancias del VAR.

22 Minutos del seundo tiempo. Doble cambio en Vélez. Maher Carrizo por Godoy y Braian Romero por Galván.

20 Minutos del segundo tiempo. Lo tuvo Vélez en un tiro de esquina. Peinó Pizzini en el primer palo y Quiroz que entró por centro no llegó a desviar correctamente.

16 Minutos del segundo tiempo. Triple cambio en Independiente. Gabriel Ávalos por Pussetto, Walter Mazzantti por Abaldo y Felipe Loyola por Marcone.

14 Minutos del segundo tiempo. Amonestado Pussetto en Independiente.

12 Minutos del segundo tiempo. Lo tuvo Independiente. Pussetto de cabeza, a la salida de un tiro libre.La pelota se fue ancha, pero el delantero ganó en el área.

9 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Vélez ingresa Claudio Baeza y se va Andrada.

9 Minutos. Amonestado Marcone en Independiente.

6 Minutos del segundo tiempo. Amonestado Galván en Vélez.

3 Minutos del segundo tiempo. Amonestado Andrada en Vélez.

21:32 comenzó el segundo tiempo. Sin cambios, más allá del reemplazo en Independiente luego de la expulsión de Lomónaco, cuando se retiró Tarzia e ingresó Paredes.

Crónica del primer tiempo

Acciones del primer tiempo

36 Minutos. Cambio en Independiente. Ingresa Franco Paredes y se retiró Tarzia.

34 Minutos. Dilan Godoy se hace cargo de la ejecución del penal. Gol de Vélez.

32 Minutos. Penal para Vélez. Lomónaco resbaló sobre la presión de Galván. El delantero de Vélez se metió al área y el central de Independiente lo tomó de la pierna. Además, fue expulsión para el jugador visitante.

27 Minutos. Partido cerrado, sin peligro. Empate cerrado en cancha de Vélez.

17 Minutos. Imprecisiones de ambos lados. En Independiente quedan aislados los delanteros. No fluye el juego de la mitad de cancha en ninguno de los dos.

12 Minutos. Partido con mucho ritmo en mitad de cancha, pero sin peligro sobre los arcos.

11 Minutos. Abaldo y Pussetto en la ofensiva titular de Independiente por primera vez en el campeonato.

7 Minutos. Presiona Vélez. El dueño de casa se hace ancho por la derecha, a partir de las proyecciones de Lagos.En el Rojo fue baja de último momento Zabala en el lateral izquierdo.

20:30 Comenzó el partido en Liniers.

Formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quiroz, Elias Gómez; Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro, Tomás Galván; Francisco Pizzini, Dilan Godoy, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Pablo Galdames, Iván Marcone, Santiago Millán; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto, Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

La previa

Los dirigidos por Julio Vaccari no han ganando en el certamen local y el buen rendimiento ante River de hace una semana (0 a 0) ya quedó en el pasado, sobre todo después de lo que fue derrota en Chile contra la Universidad por 1 a 0 en la Copa Sudamericana.

Pensando en esa revancha en Avellaneda, ahora, el Rojo tampoco puede descuidar el campeonato argentino, mientras se hace foco también en una relación desgastada entre el técnico y la dirigencia. Por todo eso, la formación titular prescindirá de pocos nombres importantes y pondrá el equipo de gala en el estadio Mundialista.

Vélez, históricamente difícil para Independiente, luce mucho más estabilizado de la mano del “melli” Guillermo Barros Schelotto en el banco de suplentes. Con buenas y malas se mantiene expectante en el Clausura y viene de empatar como visitante de Fortaleza, en Brasil, por los 8avos de final de la Copa Libertadores.

Preservará a algunos nombres importantes de la formación en el partido de esta noche, aunque se especula con la presencia de Rodrigo Aliendro en la mitad de la cancha, buscando la continuidad que no había tenido en River durante el último tiempo.

Del lado de enfrente, el delantero Matías Abaldo será titular, luego de ser expulsado en Santiago de Chile y consciente que se perderá la revancha por Copa Sudamericana. Además se apuesta a la acumulación de minutos para Sebastián Valdéz, luego de ser intervenido en uno de sus tobillos y de ser una pieza clave en la última línea del visitante.