Manuel Lanzini dejó River y fue presentado como refuerzo de Vélez

La novela llegó a su fin en las últimas horas del mercado: Manuel Lanzini dejó River Plate y fue oficializado como nuevo refuerzo de Vélez Sarsfield. El volante ofensivo, de 32 años, llegó con el pase en su poder tras no estar en los planes de Marcelo Gallardo y firmó contrato por 18 meses para disputar todas las competencias.

La operación se cerró a costo cero para el Fortín, que buscaba un enganche tras la salida de Claudio Aquino y la frustrada incorporación del chileno Diego Valdés, lesionado antes de debutar. El arribo de Lanzini se dio casi en paralelo a la victoria frente a Fortaleza, que clasificó al equipo de Guillermo Barros Schelotto a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

En Liniers, Lanzini se reencontrará con una numerosa legión de ex River: Emanuel Mammana, Elías Gómez, Braian Romero, Rodrigo Aliendro y Tomás Galván, quien recuperó protagonismo en el último semestre. La dirigencia de Vélez venía gestionando un refuerzo creativo para potenciar el mediocampo, y la experiencia de Lanzini aparece como la solución a corto plazo.

El volante surgido de River había regresado al club en 2023 tras su paso por el West Ham, pero nunca logró consolidarse. Las lesiones y la falta de continuidad lo relegaron hasta quedar fuera de la lista de buena fe para la Libertadores. En su segundo ciclo en Núñez disputó 59 partidos y convirtió un gol muy recordado: el 1-0 en la Bombonera ante Boca en las semifinales de 2024. Sin embargo, Gallardo le comunicó hace semanas que no sería tenido en cuenta para esta temporada.

Ahora, Lanzini buscará relanzar su carrera en Vélez, donde tendrá la responsabilidad de aportar jerarquía en un equipo que pelea en dos frentes: escapar del fondo de la tabla anual en el Clausura y seguir soñando en la Copa Libertadores.