Federico Gómez (206 del ATP) logró meterse en el cuadro principal del US Open, luego de vencer en la qualy al francés Hugo Grenier (188) por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5) y 6-2, partido que estuvo marcado por los cruces picante durante y después de los hechos sobre la cancha.

Todo comenzó en el segundo set, cuando el rival lo superaba 4 a 0 y el argentino logró levantarse. Se supo una vez finalizado el mano a mano en la cancha número 10, que desde la conducción de Grenier en las tribunas le gritaron algunas cosas que lo hicieron perder la razón.

Finalmente, el sudamericano logró quedarse con ese parcial en el tiebrek, lo que despertó en él una celebración por demás encendida que no cayó bien en el europeo. Allí, el francés le dijo, red de por medio: “Eres deshonesto”. Gómez no se quedó callado y le reclamó por los dichos de su banco, mientras el partido se trasladaba a un tercer y definitivo set.

Finalmente, la eliminatoria se volcó para el lado del tenista nacional, quien en declaraciones periodísticas posteriores reconoció los hechos y cerró con un: “Primero me enfoque en ganar y segundo… Francia”.

Bien futbolera, la frase tiene que ver con la final que la Argentina le ganó a “Le Blue” en Qatar, por la Copa del Mundo de fútbol.

Sin embargo, no deja de llamar la atención el tenso cruce dentro de un deporte y una ámbito por demás solemne que suele castigar con dureza esta tipo de sucesos.

Desde el domingo

El cuadro principal de US Opone se pondrá en marcha el próximo domingo ya con Gómez dentro del mismo.

Se suma a los nombres nacionales de Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli.

El nombre del argentino que se clasificó a través de la qualy fue el mismo que meses atrás hizo pública una carta en la que relató sus graves problemas con la depresión. A raíz de esos hechos que terminaron siendo públicos, Novak Djokovic lo invitó a ser parte de su staff en Estados Unidos durante varias semanas. No lo confirmó, pero quizás los dichos vertidos desde las tribunas de la cacha por parte de los franceses hayan tenido que ver con eso y de ahí la reacción del jugador.