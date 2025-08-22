Por la 2ª fecha de la Premier League, el Chelsea de Enzo Fernández terminó goleando como visitante a West Ham United por 5 a 1 con un tanto del argentino en el primer tiempo y en España, Gio Lo Celso marcó el único tanto en la victoria del Betis ante Alavés, también por la segunda, pero de La Liga.

Había comenzado mal la cosa para el último campeón del Mundial de Clubes, ya que el brasileño Lucas Paquetá había abierto la cuenta para el dueño de casa a los 6 minutos. Sin embargo, Pedro lo empató rápidamente a los 15 y Neto le dio la primera ventaja a los otros capitalinos de la competencia.

La aparición de Fernández a los 34, tras pase del brasileño Estevao, la joya que el club compró recientemente a Palmeiras, comenzó a definir un poco la historia.

Ya en el complemento se anotó el ecuatoriano Moises Caicedo a los 9 minutos, Chalobah sólo cuatro más tarde como para comenzar a cerrar la tarde, en esta apertura de fecha en el certamen inglés. La otra buena noticia para el argentino, pensando en su citación a la Selección, es que completó todo el partido.

En España

En Sevilla, Betis estrenó estadio "La Cartuja" y el autor del primer gol el argentino Lo Celso, quien reemplazó a Isco, uno de los preferidos de los hinchas. El ex Rosario Central apareció a los 16 del primer tiempo para tomar una pelota dentro del área y cruzar el remate.

Con estos tres puntos, el conjunto andaluz llega a los 4 puntos y es uno de los de mejor arranque en el certamen que recibe por primera vez a Franco Mastantuono en el Real Madrid.

Sigue la fecha

La 2ª fecha continuará el sábado con cinco encuentros, entre los que se destaca Manchester City ante Tottenham y la visita del Aston Villa de Emiliano Martínez a Brentford. Además, Bournemouth será local de Wolves, Burnley de Suderland y el Arsenal esperará por el Leeds.

Continúa el domingo con Everton ante Brighton, el Crystal Palace recibiendo a Forest, Fulham versus Manchester United y cierran el lunes, Newcastle contra el campeón defensor Liverpool.