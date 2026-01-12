El nombre de Ángel de Brito volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de exponer públicamente una situación íntima vinculada a Wanda Nara, que rápidamente se convirtió en tema de debate en redes sociales y programas de espectáculos. El conductor no dudó en compartir material que dejó en evidencia el presente sentimental de la empresaria.

Todo comenzó la semana pasada cuando Yanina Latorre reveló desde su cuenta de Instagram la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles, en medio de un fuerte revuelo por los mensajes que el empresario le habría enviado a Claudia Ciardone. La información se viralizó en cuestión de minutos y desató una ola de especulaciones.

A ese escenario se sumó Maxi López, ex pareja de Wanda Nara, quien en el streaming de Olga aseguró que había hablado con ella y que le confirmó el final del vínculo. Sus palabras terminaron de instalar la versión de ruptura definitiva y reforzaron la idea de una crisis profunda.

Sin embargo, con el paso de los días, la historia tomó un giro inesperado. La relación entre la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) y Martín Migueles habría logrado superar la turbulencia inicial y ambos comenzaron a mostrarse nuevamente juntos, relajados y muy románticos.

Fue Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), quien se encargó de confirmar esta reconciliación. Desde su cuenta de Instagram, publicó imágenes donde se ve a Wanda Nara junto a Martín Migueles a los besos y abrazos en la pileta del edificio Chateau Libertador.

En las postales compartidas, la pareja aparece recostada en una reposera, disfrutando del sol y de un clima de absoluta intimidad. En otra imagen, se observa a Martín Migueles realizando actividad física en el gimnasio del edificio, mientras Wanda Nara lo acompaña.

Las fotos no tardaron en generar repercusión y comentarios cruzados, ya que contrastan con las versiones de crisis que habían circulado días atrás. Muchos interpretaron el gesto como una clara señal de que la relación sigue en pie, al menos por ahora.

Luego de las vacaciones en Punta del Este, Uruguay, Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a Buenos Aires más unidos que nunca. Tras el silencio público y las versiones encontradas, todo indica que la pareja decidió apostar nuevamente al amor y dejar atrás el escándalo.