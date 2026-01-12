¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 12 de Enero, Neuquén, Argentina
El Papa y Corina Machado

"Respetar la voluntad del pueblo": el Papa recibió a María Corina Machado en una reunión privada en el Vaticano

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz fue recibida por el pontífice el lunes, en un encuentro que no tuvo más detalles públicos. El Papa reiteró su llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y buscar soluciones pacíficas.

Por Redacción

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 10:48
Papa recibe a María Corina Machado en el Vaticano

El lunes, el Papa mantuvo una audiencia privada con María Corina Machado, líder opositora venezolana y galardonada con el premio Nobel de la Paz, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

El encuentro fue anunciado en el boletín oficial con la agenda diaria del pontífice, aunque no se difundieron mayores detalles sobre el motivo o desarrollo de la reunión, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Este encuentro se da en un contexto donde el Papa ha manifestado públicamente su postura respecto a la situación política en Venezuela. El pasado viernes, en un discurso dirigido al cuerpo diplomático, el Sumo Pontífice instó a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a buscar soluciones pacíficas que estén alejadas de “intereses partidistas”.

En sus palabras, el pontífice enfatizó la importancia de “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”, reafirmando así su compromiso con la paz y la justicia en el país latinoamericano.

