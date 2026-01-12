El lunes, el Papa mantuvo una audiencia privada con María Corina Machado, líder opositora venezolana y galardonada con el premio Nobel de la Paz, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

El encuentro fue anunciado en el boletín oficial con la agenda diaria del pontífice, aunque no se difundieron mayores detalles sobre el motivo o desarrollo de la reunión, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Este encuentro se da en un contexto donde el Papa ha manifestado públicamente su postura respecto a la situación política en Venezuela. El pasado viernes, en un discurso dirigido al cuerpo diplomático, el Sumo Pontífice instó a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a buscar soluciones pacíficas que estén alejadas de “intereses partidistas”.

En sus palabras, el pontífice enfatizó la importancia de “respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos”, reafirmando así su compromiso con la paz y la justicia en el país latinoamericano.