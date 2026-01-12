El sonido de la lluvia sobre la tierra caliente cambió, al menos por un rato, el ánimo en El Hoyo. Después de días marcados por el humo, el fuego y la tensión permanente, las precipitaciones trajeron un alivio que se sintió tanto en el terreno como en lo emocional. No fue el final del incendio, pero sí un respiro necesario.

Durante la tarde, el agua cayó con intensidad suficiente para frenar el avance de las llamas y bajar la temperatura en zonas críticas. Para quienes vienen combatiendo el fuego desde hace días, fue una señal de esperanza en medio de una emergencia que aún no terminó.

Un alivio esperado, pero no definitivo

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo explicaron que la lluvia ayuda, pero no apaga un incendio de esta magnitud. El terreno sigue cargado de calor y brasas que pueden reactivarse con el cambio de clima.

La presidenta de la institución, Sofía Cerella, resumió el momento con cautela y esperanza, en diálogo con la AM550:

“A la tarde llovió un rato con buena intensidad y eso da alivio y esperanza de que esto esté más cerca de finalizar”, dijo Sofia.

Sin embargo, el trabajo continúa. Las guardias siguen activas y los equipos permanecen atentos ante cualquier reactivación, especialmente si suben las temperaturas o cambia el viento.

Un incendio que dejó una marca profunda

El fuego no solo arrasó con miles de hectáreas, sino que golpeó de lleno a la comunidad. Zonas emblemáticas, viviendas y paisajes profundamente ligados a la identidad local quedaron destruidos.

Cerella puso en palabras lo que atraviesan vecinos y bomberos:

“Patriada es uno de nuestros destinos más lindos, muy arraigado en nuestra identidad. Lo hemos perdido y eso no deja de entristecernos”, se lamentó.

Según las estimaciones, el incendio consumió alrededor de 12 mil hectáreas y afectó al menos a 24 viviendas, en uno de los episodios más graves que recuerda la zona en los últimos años.

El desgaste de una emergencia que no da tregua

Más allá del alivio momentáneo, la emergencia dejó al descubierto el enorme desgaste humano y material. En cada operativo se rompen herramientas, se pierden equipos y se ponen al límite los recursos disponibles.

“Con una emergencia de esta magnitud, no hay institución a la que le alcancen los recursos”, señaló Cerella.

Los bomberos voluntarios siguen siendo quienes sostienen la respuesta diaria, las 24 horas, sin percibir ingresos por una tarea que demanda tiempo, esfuerzo y riesgo constante.

Un pedido que apela a la solidaridad

En ese contexto, la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo impulsa una colecta solidaria para adquirir un camión autobomba forestal, una herramienta clave para enfrentar incendios en zonas de montaña.

“Hoy estamos con un objetivo muy grande que es comprar un camión autobomba forestal”, explicó Cerella.

El vehículo tiene un valor estimado de 85 millones de pesos y permitiría transportar más agua, equipamiento y personal, además de ofrecer mayor protección en terrenos complejos y situaciones extremas.

"La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar"

Cuando las precipitaciones concluyeron, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, publicó en sus redes que el incendio sigue activo. Fue en el marco de una reunión del Comando de Operaciones Las Golondrinas junto a brigadistas, intendentes, equipos provinciales y voluntarios. En el encuentro, presentaron el reporte actualizado sobre el incendio de Puerto Patriada, con el estado de cada frente, los recursos desplegados y las próximas acciones del operativo en la Cordillera.

"Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica: no hay margen para relajarse", expresó Torres.

Cómo ayudar

La colecta sigue abierta y cada aporte suma.

El alias habilitado es BOMBEROSELHOYO, a nombre de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo.

La lluvia trajo un alivio que se agradece. Pero mientras el fuego siga latente, la emergencia continúa. En la cordillera, la esperanza cae del cielo, pero la respuesta sigue dependiendo del compromiso, el trabajo y la solidaridad de todos.