El presidente de Estados Unidos Donald Trump, afirmó que su administración analiza “opciones muy fuertes” frente a la situación en Irán, entre las que no descartó una eventual acción militar. Según indicó, el Gobierno estadounidense sigue los acontecimientos de manera constante y recibe informes “cada hora”.

Consultado por la prensa a bordo del Air Force One sobre si Irán había cruzado una línea que justificara una respuesta directa, Trump sostuvo que “parece que están empezando a hacerlo” y aseguró que el tema está siendo evaluado tanto por el Ejército como por los principales organismos de seguridad. “Estamos observando esto muy seriamente y tomaremos una decisión”, expresó.

De acuerdo con un informe difundido por la agencia Xinhua y citado por la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario será informado este martes sobre las alternativas disponibles para responder a los disturbios registrados en el país asiático. Según publicó el diario The Wall Street Journal, a la reunión asistirán el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

No obstante, fuentes oficiales señalaron que Trump no prevé adoptar una determinación definitiva en ese encuentro, ya que las deliberaciones se encuentran en una etapa inicial. Entre las opciones que se analizan figuran el refuerzo de sanciones económicas, acciones cibernéticas contra infraestructura militar y civil iraní, el apoyo a canales de información opositores y eventualmente, ataques militares. También se evalúa el envío de terminales de internet satelital Starlink, propiedad de Elon Musk.

El Pentágono, por el momento, no ha movilizado fuerzas para preparar posibles ofensivas, aunque advirtió que cualquier acción requeriría no solo el despliegue de activos militares, sino también medidas para proteger al personal estadounidense en la región. Las protestas en Irán se iniciaron a fines de diciembre en varias ciudades, impulsadas por la fuerte depreciación del rial y el prolongado deterioro de la situación económica, lo que intensificó la tensión interna y la atención internacional sobre el país.