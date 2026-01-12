Policía ladrón: llegó el primer trabajador estatal echado del 2026

Comenzó el 2026, pero algunas cosas nunca cambian. Es que el Gobierno de Neuquén continúa con su política inflexible de despedir a los trabajadores estatales “ñoquis” o quienes hayan incurrido en hechos de corrupción o delitos de distintas características.



En este contexto, hoy se dio a conocer la noticia del primer estatal despedido del 2026. Se trata de Manuel Alejandro Burgos, agente de la Policía de la Provincia.



De acuerdo a la información que trascendió, Burgos está acusado de haber robado la billetera de un colega y utilizado sus tarjetas de crédito y débito. Al conocerse el hecho, el agente fue cesanteado inmediatamente por el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa.



El decreto del despido de Manuel Alejandro Burgos del Gobierno neuquino se firmó el 30 de diciembre, aunque recién se dio a conocer pocos días atrás debido al momento en el cual fue notificado.



En la denuncia radicada en la Comisaría 35 de Rincón de los Sauces, el policía afectado denunció haber extraviado su billetera y con ella no sólo las tarjetas de crédito y débito, sino también su documento nacional de identidad, la tarjeta de salud y documentación de un ciclomotor. Eso ocurrió durante febrero de 2023, y luego recibió una supuesta comunicación telefónica de Burgos, quien le informó que la billetera se encontraba en aquella dependencia policial.



En paralelo al expediente administrativo, se inició el expediente judicial caratulado “Burgos, Manuel Alejandro; S/ Defraudación Mediante el Uso de una Tarjeta de Compra”, con intervención de la Unidad Fiscal Única de Rincón de los Sauces que lo imputó.



