Rodrigo de Paul volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras un gesto romántico que tuvo con Tini Stoessel durante sus vacaciones. El futbolista decidió inmortalizar un símbolo de su relación y lo mostró sin filtros en sus redes sociales, generando una ola de especulaciones que rápidamente se viralizó y alimentó versiones de todo tipo.

En medio de unos días de descanso antes de retomar los entrenamientos con el Inter Miami y la selección argentina, Rodrigo de Paul compartió postales de su intimidad con Tini Stoessel. Playas paradisíacas, atardeceres, risas con amigos y momentos de complicidad marcaron la serie de imágenes que dejó ver el gran presente sentimental de la pareja.

Las fotos mostraron a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul relajados, abrazados y disfrutando de actividades simples como juegos de cartas o tragos frente al mar. La naturalidad de las escenas reforzó la idea de una relación consolidada, lejos de los conflictos del pasado y enfocada en compartir tiempo de calidad juntos.

Sin embargo, una imagen en particular fue la que desató la polémica. En una de las fotos se observan tres corazones rojos dibujados con marcador sobre el cuerpo de Rodrigo de Paul, un detalle que llamó la atención de inmediato y despertó la curiosidad de los seguidores más atentos.

La repercusión fue aún mayor cuando el propio Rodrigo de Paul subió un video en el que se lo ve tatuándose esos mismos tres corazones en el costado del abdomen. El gesto fue interpretado como una declaración de amor profunda hacia Tini Stoessel, pero también como un mensaje con un significado oculto.

En redes sociales, muchos usuarios asociaron el tatuaje con la posible llegada de un bebé. Comentarios como “ellos dos y alguien más”, “se agranda la familia” o “ese tercer corazón lo dice todo” inundaron la publicación, alimentando la teoría de un embarazo que, por ahora, no tiene confirmación oficial.

A esta lectura simbólica se sumó otro detalle que no pasó desapercibido: una imagen en la que aparece un benteveo. Según la tradición popular argentina, la presencia de esta ave es señal de anuncio de un nacimiento, lo que terminó de reforzar las especulaciones en torno a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

Por el momento, ni Tini Stoessel ni Rodrigo de Paul hicieron declaraciones públicas sobre los rumores. Mientras tanto, el gesto romántico del futbolista sigue dando que hablar y mantiene en vilo a los fanáticos, que esperan ansiosos alguna confirmación o desmentida por parte de la pareja.