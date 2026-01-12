Crecimiento profesional: se pone en marcha la Escuela Federal de Desarrollo del CFI

La ministra de Juventud, Cultura y Deportes de Neuquén, Josefina Codermatz explicó en una entrevista que dio al programa Verano de Primera que se emite por AM550 los alcances en territorio patagónico de la Escuela Federal de Desarrollo, un programa de crecimiento académico que encabeza en todo el país el Consejo Federal de Inversiones (CFI).



“Es un programa muy interesante, con una duración de siete meses que está destinado a jóvenes profesionales de entre 21 y 35 años. No tienen que ser trabajadores del Estado, sino de alguna empresa, del sector productivo, de las universidades, de organizaciones sociales, pero que sí tengan interés en elaborar proyectos de desarrollo sectorial, innovación y la articulación público-privada para poder trabajar en una agenda en conjunto. Es un programa que se hace en todo el país pero con encuentros virtuales y presenciales exclusivos con las políticas y el entorno productivo de cada provincia”, aclaró la ministra en primer lugar.



“La idea es formar líderes para la gestión pública y el desarrollo de la Provincia, ya sea desde la parte privada o desde otro sector de la sociedad civil. Las inscripciones están abiertas y durarán hasta el 20 de febrero, eso se hace a través de la página del CFI. El 4 de febrero habrá una charla informativa, ahí se puede anotar también quien lo desee. Esa charla será virtual. Hay que decir por otro lado que seleccionan 20 jóvenes de cada provincia, porque el proceso de elección termina en Buenos Aires”, agregó la funcionaria.



Consultada por cuál es el criterio de selección, Josefina Codermatz expresó: “Habrá una selección criteriosa para tener un equipo heterogéneo con diferentes perfiles y selecciones, que estén orientados a diferentes áreas. Las instancias virtuales se dan a través de capacitadores en todo el país, las presenciales son exclusivas para cada provincia con temáticas vinculadas a cada región, con funcionarios de la propia provincia. Se culmina con una semana donde se juntan todos los jóvenes a través de un evento donde se compartirán los proyectos. Es una formación que abre las puertas del mercado laboral. Creo que es una herramienta alineada con lo que estamos trabajando en el Ministerio”.



Finalmente, la joven ministra manifestó acerca de cómo viene el trabajo en la cartera que lidera: “Estamos planificando ideas para los jóvenes, acompañaremos al Ministerio de Educación con la inscripción de las Becas Gregorio Álvarez. Habrá participación en la Fiesta de la Confluencia con stands informativos del área. Sumado a eso colonias de verano, actividades deportivas y culturales”.



