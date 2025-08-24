El US Open 2025 sigue desarrollándose y este domingo hubo acción argentina en Flushing Meadows. En el duelo destacado de la jornada, Tomás Etcheverry le ganó sin problemas a Camilo Ugo Carabelli y avanzó a la segunda ronda del último Grand Slam del año. Además, Mariano Navone inicia su camino ante Marcos Giron, al que eliminó en Winston-Salem la semana anterior.

Etcheverry, que no participó del ATP de Winston-Salem la semana pasada, llegaba después de caer en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati frente al canadiense Félix Auger-Aliassime. Enfrente estuvo un Ugo Carabelli que llegaba tras superar una lesión de rodilla que puso en duda su presencia en este US Open hasta último momento, algo que estuvo evidenciado en el encuentro de hoy. Incluso este problema físico le impidió al Brujo formar parte de la convocatoria a la Copa Davis en septiembre.

Ocho argentinos en el US Open

Los otros tenistas nacionales clasificados al cuadro principal masculino son Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Federico Gómez (único clasificado desde la qualy). Por su parte, la marplatense Solana Sierra será la única representante femenina en Flushing Meadows.