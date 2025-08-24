El Municipio solicita ayuda ciudadana para castrar perros sin dueño en 11 de Octubre

El Municipio de Centenario solicita la colaboración de los vecinos del barrio 11 de Octubre para llevar adelante un operativo de castración de perros sueltos, luego de múltiples denuncias sobre conductas agresivas en la zona. Se trata de animales de los que no se puede determinar si tienen dueño, y la intervención busca únicamente realizar la castración, utilizando jaulas y medicación para dormirlos de manera segura.

Desde la Dirección de Control Canino señalaron que, en ocasiones anteriores, otras personas han forzado las jaulas y liberado a los animales, lo que impide completar el procedimiento y termina perjudicando a los mismos, ya que permanecen sueltos y con la posibilidad de reproducirse.

El Municipio enfatiza que el control de natalidad felina y canina es una responsabilidad fundamental para garantizar la salud pública y el bienestar animal, evitando problemas futuros relacionados con la sobrepoblación y los riesgos de agresividad en el barrio.

Por esta razón, se solicita encarecidamente la colaboración de los vecinos, evitando liberar a los animales y permitiendo que sean castrados correctamente. Una vez realizado el procedimiento, los perros serán regresados al barrio y cuidados con responsabilidad, asegurando su bienestar y el de la comunidad.

Por último, el Municipio recordó que estas acciones buscan proteger tanto a los vecinos como a los animales, fomentando la convivencia y la responsabilidad en el cuidado de las mascotas.