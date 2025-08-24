Otra lesión complica a Neymar y pone en duda su regreso a la Selección

Neymar sigue sumando contratiempos en su carrera. El astro brasileño, que decidió volver a Santos para recuperar su mejor nivel y volver a ser protagonista en la Selección, sufrió una molestia en la cadera durante los entrenamientos de jueves y viernes, lo que lo dejó fuera de los convocados para el partido del domingo frente a Bahía.

La situación llega en un contexto delicado. Santos atraviesa una crisis futbolística profunda: viene de una dura derrota 6-0 ante Vasco da Gama y sufrió un cambio de técnico, con Juan Pablo Vojvoda reemplazando a Cléber Xavier. Las imágenes del llanto de Neymar tras el partido y de hinchas reclamando en pleno entrenamiento se viralizaron, reflejando la presión que vive el 10 del Peixe.

Ahora, con la molestia física, su presencia en los próximos partidos de Brasil por Eliminatorias ante Chile y Bolivia está en duda. Carlo Ancelotti, entrenador de la Verdeamarela, dará a conocer los convocados el lunes, y la inclusión del ex Barcelona y PSG dependerá de su recuperación en los próximos diez días, justo antes del partido de Santos frente a Fluminense el 31 de agosto.

Neymar no juega con la selección desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamentos en el Centenario frente a Uruguay. La preocupación es doble: además de su estado físico, el presente del Santos lo obliga a asumir un rol decisivo para evitar el descenso, mientras busca mantenerse como referente.

El panorama es complejo: lesiones, presión del club y la urgencia de volver a ser titular en Brasil marcan un nuevo desafío para el astro, que deberá pelear contra el tiempo para volver a brillar.