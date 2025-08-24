“Neuquén no merece chorros”: Eguía cargó contra Nadia Márquez

La interna libertaria en Neuquén subió de tono. En una entrevista con Radio 10, el presidente de Fuerza Libertaria, Carlos Eguía, arremetió contra Nadia Márquez, actual diputada nacional y candidata al Senado por La Libertad Avanza. Con declaraciones contundentes, aseguró que la dirigente “ya fue condenada por estafa” y que enfrenta una segunda causa por peculado de uso.

“Neuquén no merece representantes chorros como la de Márquez”, lanzó Eguía, en una de las frases más fuertes de la entrevista. Además, recordó el caso de Lorena Villaverde en Río Negro, quien sufrió un embargo de 50 millones de pesos por estafa, para trazar un paralelismo con la situación judicial de Márquez.

El candidato al Senado también cuestionó el doble discurso de la diputada libertaria. Señaló que mientras vota en contra de la ley de financiamiento universitario, el colegio AMEN que conduce recibe 180 millones de pesos por mes en subsidios para los salarios docentes, lo que significa más de 2.000 millones de pesos al año, actualizados por el índice inflacionario.

“Es muy fácil hablar en contra de los recursos para las universidades, pero a la vez cobrar subsidios millonarios. Ese es el verdadero rostro del doble discurso”, disparó Eguía, buscando marcar distancia con la figura de Milei y su candidata en la provincia.

Con estos dichos, la pelea entre Fuerza Libertaria y La Libertad Avanza entra en una etapa de máxima tensión. Ambos espacios buscan quedarse con el voto mileísta en Neuquén, y la campaña promete más cruces directos en los próximos días.