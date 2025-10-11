Con muchas cosas en juego, Racing superó a Banfield 3 a 1 en el Sur por la 12ª fecha de la zona A del Torneo Clausura 2025 y la presencia del público visitante.

Los de Avellaneda, que están en semifinales de la Copa Libertadores, han perdido mucho terreno en el campo nacional y se están quedando afuera de los playoffs por el título. El Taladro sigue muy comprometido con la permanencia y necesitaba sumar para la tabla anual. Encima, las victorias de San Martín de San Juan y Talleres poco ayudan en ese objetivo.

Bruno Zuculini a los 26 minutos puso en ventaja a Racing que presenta una formación con muchos titulares habituales y Marcos Rojo en la zaga central, junto a Lautaro Colombo. El mediocampista pisó el área y llegó a empujar el centro de Matías Rojas desde la izquierda.

Con este resultado parcial, los equipos se fueron al descanso. La mala noticia para Gustavo Costas es la lesión de Rojas, razón por la cual debió ingresar Ignacio Rodríguez a los 30 minutos. El lateral es una de las piezas importantes de cara a lo que será la llave contra el Flamengo que comienza en sólo 11 días. Lo del defensor parece ser algo muscular y se retiró llorando del campo de juego.

La Academia comenzó a definirlo a los 15 del complemento, nuevamente con la aparición goleadora de Zuculini tras una serie de centros que se iniciaron en un tiro de esquina. Ya en segunda jugada, Rojo bajó de cabeza una gran pelota al centro del área que provocó el rebote para la llegada del mediocampista central por segunda vez en la tarde-noche.

En tiempo adicionado al reglamentario, el delantero Adrián Balboa marcó el tercero del visitante, cuando ya jugaba con un hombre de más por la expulsión de Lautaro Gómez, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

Sólo para las estadísticas, Bruno Sepúlvdea, juvenil del Taladro, descontó para Banfield antes del pitazo inicial.

Acorta distancias

Con esta victoria parcial, Racing todavía no llega a meterse entre los 8 mejores de su grupo, pero queda a sólo un punto de Huracán que en este momento es quien cierra la línea divisoria de los mejores.

El Globo visitará a Aldosivi, en Mar del Plata, el domingo desde las 14:30. Del partido estarán pendientes los que luchan por la parte de arriba y también la de abajo.