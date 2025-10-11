¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 11 de Octubre, Neuquén, Argentina
Siniestro vial

Se le incendió su auto en Mariano Moreno y se salvó de milagro

Un joven oriundo de Zapala resultó con heridas leves luego de que su Fiat Siena se incendiara en la madrugada del sábado a 2 km del acceso principal de Mariano Moreno, en Ruta Provincial 14.

Por Redacción

Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 21:21
Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:30, un joven de 21 años sufrió un accidente en la Ruta Provincial 14, a pocos kilómetros del acceso principal de Mariano Moreno. El conductor, oriundo de Zapala, perdió el control de su Fiat Siena gris tras un desperfecto mecánico, provocando que el vehículo derrapara y se incendiara.

El automóvil quedó totalmente incinerado, aunque el conductor logró salir por sus propios medios y resultó con heridas leves. El impacto del vehículo contra un gavión de contención habría sido el desencadenante del fuego en el motor.

Según informaron fuentes policiales y Bomberos Voluntarios de Mariano Moreno, el joven sufrió una pinchadura o reventón de neumático, lo que provocó la pérdida de estabilidad del vehículo.

Gracias a la rápida actuación de Bomberos Voluntarios, el incendio fue controlado en poco más de media hora.

El conductor recibió atención médica primaria en el lugar y luego fue trasladado al hospital Carlos Burdes de Mariano Moreno para observación y cuidados adicionales.

El Siena quedó con pérdidas totales tras el siniestro. La ruta permaneció temporalmente cerrada mientras se realizaban las diligencias y pericias correspondientes.

