Por qué la Cámara Electoral frena reimpresión de boletas de La Libertad Avanza

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió este sábado dos asuntos que afectan a La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En un punto favorable al oficialismo, la CNE confirmó a Diego Santilli como candidato que encabeza la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert y la breve ubicación de Karen Reichardt como cabeza de lista.

Falta procesal frena reimpresión de boletas

Sin embargo, la CNE no pudo expedirse sobre la apelación del Gobierno contra la prohibición de reimprimir 14 millones de Boletas Únicas de Papel (BUN) que llevaban la imagen de José Luis Espert.

El tribunal detectó una falta procesal grave en la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires: antes de apelar la prohibición, la Junta no notificó ni consultó a los demás partidos involucrados.

El juez Bejas, a cargo del expediente, habilitó días y horas inhábiles dada la urgencia del caso, pero devolvió el expediente a la Junta Electoral bonaerense para que subsane el error y cumpla con los "traslados correspondientes a las partes".

Garantías constitucionales y orden público

La CNE recordó que el caso es una cuestión de orden público que afecta a todas las fuerzas políticas y al proceso electoral en general.

El tribunal enfatizó que cualquier decisión tomada sin notificar a los partidos podría ser nula por violar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

Una vez subsanado el trámite por la Junta Electoral bonaerense, el expediente regresará a la Cámara Nacional Electoral con un dictamen fiscal urgente.