Malena Galmarini anuncia apelación a la Corte por fallo de Santilli

La senadora bonaerense electa, Malena Galmarini, anticipó este sábado que Fuerza Patria recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que permitió a Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza (LLA), encabezar la boleta de diputados nacionales en las elecciones del 26 de octubre.

A través de sus redes sociales, Galmarini afirmó: “Iremos a la Corte”, y cuestionó la decisión de la CNE al considerar que carece de “razón legal” y responde al “capricho de un partido político que no confía en sus candidatos”.

Críticas al fallo por paridad de género

La legisladora bonaerense electa señaló que la resolución afecta la representación femenina en la lista de LLA. Según Galmarini, el fallo relega a la cabeza de lista a una mujer, Karen Reichardt, y desplaza a otras 16 candidatas que “caen un puesto”. Además, cuestionó la inclusión de dos mujeres que “renuncian” para acomodar la jugada política.

“La determinación de la CNE es un pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género”, indicó la ex titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA).

Antecedentes del fallo de la CNE

Este sábado, la Cámara Nacional Electoral revocó una decisión previa del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que había autorizado reemplazar a José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de diputados nacionales de LLA.

El tribunal basó su fallo en la Ley de Paridad de Género 27.412 y su decreto reglamentario, que exigen que los reemplazos de candidatos respeten el mismo género del reemplazado. Dado que Espert es varón, la CNE determinó que el lugar corresponde a Diego Santilli.