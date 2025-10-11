El Inter Miami de Lionel Messi completó este sábado su último compromiso pendiente de la Major League Soccer (MLS) con una victoria aplastante por 4 a 0 ante Atlanta United en el Chase Stadium, con dos goles del argentino.

Pese a no tener opciones de alcanzar el primer puesto de la Conferencia Este, el equipo dirigido por Javier Mascherano necesitaba los tres puntos para empatar a FC Cincinnati en la segunda ubicación. Las Garzas ya están clasificadas a los playoffs.

Luego de haber estado ausente el viernes en el partido que la Selección Argentina venció a su par de Venezuela, Messi arrancó de titular. por el certamen estadounidense.

Desde los primeros minutos, el capitán argentino asumió el control ofensivo del juego: generó la primera situación clara al cuarto de hora, con un remate desde la medialuna que el arquero Jayden Hibbert contuvo sin inconvenientes.

A los 19 minutos, Sergio Busquets filtró un pase entre líneas que dejó al rosarino mano a mano, pero el portero de Atlanta volvió a ganar el duelo.

El gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Messi una pelota desde la derecha del ataque y definió con precisión para poner el 1-0. El golazo fue festejado por sus compañeros de la Scaloneta, presentes en el estadio: Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi. Al cuarteto se sumó el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La decisión de permitir esta licencia en el capitán no cayó bien en todo el ambiente futbolero. Se cree que ahora el 10 volverá a estar disponible para Lionel Scaloni pensando en el compromiso del martes ante Puerto Rico, en el segundo amistoso de esta doble fecha FIFA.

Aunque se trate de Messi, una situación poca seria alrededor de un campeón del mundo que viene de jugar con una Venzuela juvenil, en pleno proceso de renovación y ante no más de 10 mil personas en La Florida.

La goleada

Messi marcó dos en cancha del Inter Miami. Su segundo fue el cuarto de una noche en que se estableció un precedente polémico para la historia reciente del seleccionado.

Antes de eso, Jordi Alba había estirado la ventaja incial para el conjunto local y Luis Súarez celenró el suyo personal en uno de los últimos partidos como profesional.