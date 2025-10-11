A un paso de la gloria: Madryn y Gimnasia (M) definen el primer ascenso a Primera

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentan esta tarde, desde las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, en una final que promete ser electrizante. No hay mañana: el ganador se quedará con el título de la Primera Nacional y con el tan ansiado primer ascenso a la Liga Profesional 2026.

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, con asistencia del VAR, una herramienta que volvió a implementarse en esta instancia decisiva del torneo.

Cómo llegan los finalistas

Deportivo Madryn llega con el envión de una campaña sólida que lo tuvo como el mejor de la Zona A. El equipo de Leandro “Tanito” Gracián sumó 60 puntos producto de 16 victorias, 12 empates y apenas 6 derrotas, superando por cinco unidades a Atlanta. Sólido, intenso y con una idea de juego definida, el Aurinegro busca hacer historia y dar el salto definitivo al fútbol grande.

Gracián, que compartió plantel en Vélez con el actual DT rival, destacó: “Tenemos al rival analizado, pero lo más importante sigue siendo lo nuestro. Sabemos lo que propone Ariel (Broggi), porque lo conozco bien, pero confiamos en nuestra identidad y en lo que hicimos durante todo el año”.

Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, campeón de la Zona B, que se impuso en una pelea durísima con Estudiantes de Río Cuarto. El equipo dirigido por Ariel Broggi cerró una campaña brillante, con 17 triunfos, 12 empates y solo 5 derrotas. Su fortaleza defensiva y la capacidad para golpear en los momentos justos lo convirtieron en un rival temible.

Broggi también habló en la previa: “Este equipo sabe sufrir, trabajar y competir. Llegamos hasta acá con sacrificio y convicción. No siempre se juega lindo, pero sabemos lo que queremos y lo que significa esta final”.

Una historia en común

El destino quiso que los técnicos se cruzaran en esta definición. Gracián y Broggi compartieron las inferiores de Vélez y fueron campeones en 2005 bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido. Hoy, frente a frente, disputan una final que los une y los separa por noventa minutos.

Posibles formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Arango, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Diego Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia (Mendoza): César Rigamonti; Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Nicolás Romano; Mario Galeano o Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.