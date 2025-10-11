CALF anunció cortes programados para este domingo: en qué sectores serán

La Cooperativa CALF comunicó que realizará cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Neuquén Capital el domingo 12 de octubre, con el objetivo de remodelar líneas de media tensión, instalar protección inteligente con telecomando y mantener la subestación transformadora.

Los cortes cuentan con la autorización del órgano de control municipal y podrían variar según las condiciones climáticas. Las zonas afectadas son aproximadas y se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias.

Primer corte: 6 a 7.30

Zona afectada: Desde Santiago del Estero hasta Av. 9 de Julio, entre Jurado Francisco y República de Italia, área cercana a la esquina de Salta y Antártida Argentina.

Motivo: Remodelación de línea de media tensión para un nuevo alimentador.

Segundo corte: 6 a 12

Zona afectada: Antártida Argentina a Belgrano, entre Jujuy y La Rioja. Fotheringham a La Rioja, entre Carlos H. Rodríguez y San Martín.

Motivo: Remodelación del alimentador de media tensión, colocación de protección inteligente con telecomando y mantenimiento en la subestación transformadora.

Recomendaciones a los vecinos

CALF aconseja verificar equipos eléctricos, mantener cargadores y dispositivos esenciales listos y planificar el uso de electrodomésticos durante los cortes. Los trabajos podrían modificarse según el clima, por lo que se recomienda a los vecinos consultar actualizaciones oficiales en el sitio web y redes sociales de CALF.