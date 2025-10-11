¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 11 de Octubre, Neuquén, Argentina
CALF anunció cortes programados para este domingo: en qué sectores serán

La Cooperativa informó interrupciones de suministro para remodelar líneas de media tensión y mejorar la infraestructura eléctrica. Ambos serán durante la mañana.

Por Redacción

Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 18:51
La Cooperativa CALF comunicó que realizará cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de Neuquén Capital el domingo 12 de octubre, con el objetivo de remodelar líneas de media tensión, instalar protección inteligente con telecomando y mantener la subestación transformadora.

Los cortes cuentan con la autorización del órgano de control municipal y podrían variar según las condiciones climáticas. Las zonas afectadas son aproximadas y se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias.

Primer corte: 6 a 7.30

  • Zona afectada: Desde Santiago del Estero hasta Av. 9 de Julio, entre Jurado Francisco y República de Italia, área cercana a la esquina de Salta y Antártida Argentina.

  • Motivo: Remodelación de línea de media tensión para un nuevo alimentador.

Segundo corte: 6 a 12

  • Zona afectada:

    • Antártida Argentina a Belgrano, entre Jujuy y La Rioja.

    • Fotheringham a La Rioja, entre Carlos H. Rodríguez y San Martín.

  • Motivo: Remodelación del alimentador de media tensión, colocación de protección inteligente con telecomando y mantenimiento en la subestación transformadora.

Recomendaciones a los vecinos

CALF aconseja verificar equipos eléctricos, mantener cargadores y dispositivos esenciales listos y planificar el uso de electrodomésticos durante los cortes. Los trabajos podrían modificarse según el clima, por lo que se recomienda a los vecinos consultar actualizaciones oficiales en el sitio web y redes sociales de CALF.

