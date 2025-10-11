Fuga de gas provoca incendio en Neuquén: un herido y riesgo en viviendas

Este sábado por la tarde, un incendio generado por una posible fuga de gas en una garrafa dejó una persona herida en la toma ubicada en la intersección de las calles Nordenström y Fava, en Neuquén capital.

Atención de los heridos y trabajo de bomberos

El herido, un hombre de aproximadamente 30 años, fue asistido inicialmente por personal del SIEN (Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén) y luego trasladado al Hospital Castro Rendón para recibir atención médica.

Según el jefe de Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Neuquén, Juan Molina, “el hombre resultó con quemaduras en su cuerpo. No podríamos aseverar si es grave”.

El cuartel de bomberos de Neuquén intervino en el lugar para controlar las llamas y evitar mayores daños materiales.