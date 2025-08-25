La polémica en San Lorenzo no cesa. Tras el reciente regreso de Marcelo Moretti a ocupar la presidencia del club a pesar de haber sido separado luego de que se viralizaran videos donde aparecía recibiendo supuestas coimas para subir jugadores de inferiores al plantel profesional, Marcelo Tinelli salió a cruzarlo con un fuerte descargo en redes sociales en donde destacó logros de su gestión a cargo del club azulgrana.

“Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”, escribió Tinelli en Threads, defendiendo su gestión como vicepresidente y luego presidente entre 2012 y 2022. El conductor enumeró los aportes realizados durante su etapa: obras en la pensión y el edificio de juveniles, canchas de césped sintético, vestuarios, el polideportivo Roberto Pando y el palco oficial, muchas de ellas financiadas con recursos personales.

Tinelli también resaltó el crecimiento institucional que logró el club bajo su gestión, alcanzando 75 mil socios activos y realizando donaciones cercanas a 25 millones de dólares, aunque todavía mantiene mutuos por unos seis millones. “Cuando asumí, había 20 mil socios, patrimonio neto negativo, ocho jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra”, recordó, reforzando la diferencia entre la situación que recibió y los logros conseguidos.

El ex mandatario apuntó directamente al actual oficialismo y al contexto económico del club: “San Lorenzo ha sido un club deficitario toda la vida. Estamos a mucha distancia de Boca y River. Algo es deficitario cuando lo que ingresa es menor a lo que se gasta”.

El escándalo que envuelve a Moretti y su vuelta generó malestar entre socios e hinchas, que exigen su renuncia para frenar la crisis institucional y económica. Tinelli, en ese marco, llamó a la unidad: “Es hora de estar más juntos que nunca todos y juntar voluntades para poner a San Lorenzo donde siempre tiene que estar”. En medio de la interna, el club sigue con dificultades para incorporar jugadores debido a la inhibición impuesta por FIFA por incumplimientos en varios contratos, lo que elevó la deuda a más de 6 millones de dólares y complica la planificación deportiva de cara a la temporada.