Platense se impuso 2 a 1 a San Lorenzo en el arranque de sábado por la 5ª fecha de la zona B en el Clausura 2025 y de esta manera le dio a Cristian González su primera victoria como entrenador del último campeón en el fútbol de la Argentina.

Ronaldo Martínez fue la gran figura del Calamar, anotando los dos goles, el primero a los 5 minutos del primer tiempo, aprovechando un yerro de la última línea del Azulgrana que de esta manera frenó su buen andar en el certamen doméstico.

El marcador central Elias Báez lo empató para el visitante a los 26 del mismo período, tras centro de Sebastián Realli y un cabezazo por el segundo palo que dejó sin chances al arquero Juan Pablo Cozzani de Platense, enmendando de alguna manera su mal cierre en la apertura del marcador.

Sin embargo, sobre el final de la primera parte, nuevamente Martínez apareció en el equipo de Vicente López para establecer el 2 a 1 final.

Esa primera mitad tuvo de todo porque el central Ignacio Vázquez vio dos amarillas en sólo 22 minutos. Sin embargo.

San Lorenzo poco pudo aprovecharlo al hombre de más, ya que apenas 15 minutos más tarde, el que vio la segunda amonestación de la tarde fue el delantero Cuello en la formación que dirige Damián Ayude.

De esta manera, Platense llegó a los 6 puntos y pese al mal arranque ya se ubica transitoriamente en zona de clasificación.

Fue una buena noticia para River, que juega el domingo, pero ya sabe el Cuervo no podrá superarlo en la primera posición de la zona, aunque tiene a varios más pujando por la misma ubicación.

La previa

En un sábado plagado de fútbol por la 5ª fecha del Clausura 2025, Platense y San Lorenzo abrirán la programación del día en la cancha del último campeón desde las 14:15 con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de Espn Premium.

El duelo de la zona A representa un desafío para ambos equipos porque mientras el dueño de casa todavía no ha ganado bajo la conducción de Cristian González, sí viene de sumar tres empates de manera consecutiva. Los chicos del Cuervo, de la mano de Damián Ayude, suman 8 unidades y se perfilan para pelear un lugar en la próxima Copa Libertadores, algo que sería realmente una proeza con el presente institucional que viven los del Bajo Flores.

Ninguno de los entrenadores ha confirmado la formación titular, en el visitante, que será acompañado por su público, se perfilan dos modificaciones obligadas por lesiones, y la apuesta se dirige al propio semillero.

El estadio Vicente López recibirá público visitante después de 10 años, por primera vez desde que el Marrón regresó a la máxima categoría.

Formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Raúl Lozano; Marcos Portillo Franco Baldasarra, Guido Mainero, Vicente Taborda, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez. DT: Cristián González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhoan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Francisco Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Matías Reali y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.