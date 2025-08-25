Crucero del Norte: De jugar en Primera a descender al Regional Amateur en 10 años

En 2014, el fútbol argentino sufrió una de sus transformaciones más grandes con el ascenso de 10 equipos desde la B Nacional, para conformar una Primera División de 30 clubes en 2015. Una de las instituciones que aprovechó esa oportunidad única fue Crucero del Norte de Misiones, que con solo 12 años de historia se dio el lujo de enfrentar a los equipos más grandes del país. Sin embargo, a 10 años de ese hito histórico, el Colectivero tuvo una temporada para el olvido en el Torneo Federal A 2025 y descendió al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027.

Fundado el 28 de junio de 2003 en la ciudad de Garupá, provincia de Misiones, por una idea de los dueños y empleados de la empresa de colectivos que lleva el mismo nombre que el club. A raíz de esto surgió el apodo característico de la institución: el Colectivero. Se afiliaron a la AFA al poco tiempo, y Julio Koropeski, dueño de la empresa y primer presidente del club, declaró en aquel momento que su proyecto era que en 2013 Crucero del Norte estuviera jugando en la B Nacional, algo que parecía imposible por la dificultad que esto conlleva y más aún siendo un club nuevo.

En sus primeros partidos tuvieron que utilizar a varios jugadores del equipo de futsal porque no contaban con un plantel de profesionales, pero más allá de eso lograron acomodarse dentro de la Liga Posadeña y finalizaron la temporada como campeones, logrando así el ascenso al viejo Torneo Argentino C.

En 2005 consiguieron un nuevo ascenso, esta vez al Torneo Argentino B luego de ganarle 2 a 1 la final a Independiente de La Rioja. A partir de ahí empezaron a enfrentarse a clubes reconocidos en todo el país, como Chaco For Ever y Central Córdoba de Santiago del Estero.

De hecho, en 2006 jugaron un partido amistoso contra San Lorenzo de Almagro en Misiones, otro hito para la institución que recibió a futbolistas como Ezequiel Lavezzi, Sebastián Saja y Oscar Ruggeri, quien era el entrenador azulgrana. El Ciclón terminó ganando el encuentro por 3 a 1 con goles del "Pocho", Adrián González y roquense Leonardo Ulloa.

Tras varias temporadas en dicha categoría ascendieron al Torneo Argentino A a mediados de 2009, y tan solo tres años después llegaron a la Primera B Nacional. Aquel comentario de Koropeski en 2003 se había hecho realidad en menos tiempo del que él mismo había proyectado.

Durante sus primeros años en la Segunda División de Argentina el objetivo de Crucero del Norte fue mantenerse en la categoría, y lo lograron. De hecho, a finales de la temporada 2013/14 le ganó como local 3 a 1 a Independiente de Avellaneda, consiguiendo una de las victorias más importantes de toda su historia.

Cuando finalizó dicho torneo la AFA oficializó el torneo de 30 equipos para enero de 2015, por lo que en el segundo semestre de 2014 la B Nacional tenía 10 cupos para ascender a Primera, y el Colectivero lo aprovechó quedando segundo en la Zona B, solo por detrás de Unión de Santa Fe. De esta manera, y con solo 12 años de antiguedad, se transformó en el club más joven en jugar en la primera división del fútbol argentino.

Crucero del Norte inició el 2015 ocupando el lugar que siempre soñaron sus hinchas, como uno de los equipos en la máxima categoría del país. Sin embargo, el plantel nunca logró adaptarse a la Primera División y terminó descendiendo a la B Nacional obteniendo tres victorias en 30 partidos y 14 puntos en total.

De regreso a la B Nacional, el Colectivero mostró los mismos problemas que en la temporada anterior y a finales de 2016 volvieron a descender, esta vez al Federal A, que reemplazó a los Torneos Argentinos. Dos años después de vivir su momento más histórico, el club volvía a lo más bajo del ascenso.

A partir de ese momento el club nunca logró pelear por los puestos de ascenso y se ha mantenido en la categoría por la mitad de la tabla. De hecho, su mejor participación fue en 2022 cuando quedaron décimos, y el año pasado culminaron séptimos en un grupo de diez equipos.

Para este 2025 el Federal A fue dividido en cuatro zonas, dos de nueve y dos de diez, y el Colectivero culminó en la última posición del Grupo D, con apenas 10 puntos en 16 partidos, lo que lo obligó a jugar la etapa Reválida para permanecer en la categoría.

En esta segunda fase, Crucero estuvo en la Zona B donde únicamente el último de la tabla perdería la categoría. A pesar de tener posibilidades de permanecer en el Federal A, el Colectivero terminó en el décimo puesto con dos unidades y descendió al Torneo Regional Amateur. Un equipo que una década atrás se codeó con los equipos más grandes del fútbol argentino hoy vive el peor momento de su corta historia.