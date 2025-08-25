Saracchi al Celtic y Taborda a Panathinaikos, las dos posibles ventas de Boca

Sobre el cierre del mercado de pases europeo, Boca avanza en la salida de dos de sus futbolistas. Marcelo Saracchi y Vicente Taborda están cerca de emigrar a Celtic y Panathinaikos respectivamente. El lateral uruguayo, relegado por Miguel Ángel Russo, se marcharía cedido al club escocés, que tendrá una opción de compra futura para llevárselo. Por su parte, Vicente Taborda, actualmente en Platense, continuaría su carrera en uno de los equipos grandes de Grecia por una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares por el 80% de su pase.

En el caso del futbolista campeón con el Calamar, el Xeneize dio luz verde para que Taborda emigre hacia el conjunto ateniense y mantiene un 20% de la ficha del volante. Como parte del acuerdo, Platense recibiría el 10% de la transferencia, ya que el mediapunta estaba a préstamo allí hasta diciembre. De cerrarse, la venta interrumpirá su préstamo en Vicente López y significará el salto del surgido en inferiores al fútbol europeo. Por su parte, la salida de Saracchi se gestionará directamente con el club escocés mediante un préstamo con cargo y opción de compra. La dirigencia busca elevar la cifra de la cláusula de compra, ya que la primera propuesta fue considerada baja.

Desde La Ribera confían en cerrar ambas operaciones a corto plazo. La venta de Taborda permitiría capitalizar una cifra importante, mientras que para Saracchi sería una solución a su situación, ya que el uruguayo se encuentra apartado del plantel luego de un encontronazo con Russo. Además, la salida del lateral abre un cupo de extranjero para Boca en vista de los próximos mercados.