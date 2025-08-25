El Deportivo Rincón y un cambio de chip positivo en el momento justo

El viento cambió el aire en el norte neuquino, para el Deportivo Rincón el triunfo ante Kimberley de Mar del Plata, en condición de local, fue más que tres puntos en el camino por el nonagonal del Federal A. Además de volver al triunfo, convirtió por triplicado, y meterse entre los cuatro clasificados, hizo una renovación de aire necesaria dentro de un plantel que ahora ve con optimismo lo que queda de la competencia.

Con 8 unidades, el León se ubica cuarto en el Nonagonal de la zona campeonato del Federal A. el empate entre Costa Brava y Cipolletti lo dejó por encima de ambos elencos y ahora dependiendo de si mismo, ya que en la última se enfrenta contra el equipo de La Pampa. Semana próxima tendrá fecha libre, que llega en el momento justo considerando el proceso que tiene a Pablo Castro en sus primeros pasos, post salida de Duilio Botella como DT.

Chacón, capital del equipo y autor del segundo tanto

“Veníamos jugando bien, no se nos estaba dando los resultados, con el viento no se podía jugar pero mostramos actitud para sumar de a tres y meternos en la pelea” expresó Jonathan Chacón, autor del segundo gol, agregando además que “La idea era depender de nosotros mismo, se nos dieron resultados y ahora a descansar, trabajar y adaptarnos para el partido con Villa Mitre será importantísimo”.

Por otro lado, Sebastián Jeldres hizo un gran partido, generando el penal para el primer gol, y la jugada del tercero, “venimos en una semana de cambio donde se siente, Pablo me brindó la confianza de poder jugar y lo demostramos en la cancha, hicimos tres goles pero generamos para hacer más, esto genera confianza para lo que viene. Ahora dependemos de nosotros y estamos con otras confianzas”.

Sánchez le da experiencia al arco del León del norte

EL viento jugó su parte en el cotejo ante Kimberley, condición donde el conjunto de Rincón estaba un poco más acostumbrado “El clima estaba difícil para jugar” dijo el “oso” Sánchez, quien también pasó por los micrófonos de la transmisión de AM550, agregando además que “pudimos conseguir un resultado que deseábamos, miramos de otra manera la fecha libre para hacer una mini pretemporada y llegar bien a las últimas fechas”.

La única negativa que tuvo el equipo neuquino fue la lesión de Fernando Riquelme, quien fue trasladado al hospital por una dura lesión en la rodilla, y que se suma a las bajas de Edgardo Díaz, Emanuel Giménez, y Gastón Portiño.