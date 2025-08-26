¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Tragedia en el motociclismo

Murió un joven piloto en un brutal accidente en Santiago del Estero

Lucas Surivat, de 26 años, perdió la vida tras un choque múltiple en Colonia Dora que involucró a cinco corredores durante una carrera de motos

Por Marcelo Figueroa
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 13:16
Lucas Surivat, de 26 años, perdió la vida tras un accidente múltiple en Colonia Dora, Santiago del Estero

Un accidente múltiple durante una competencia de motos en Colonia Dora, Santiago del Estero, provocó la muerte de Lucas Surivat, un piloto jujeño de 26 años.

El siniestro se produjo cuando uno de los competidores perdió el control en una curva, provocando una colisión en cadena que involucró a cinco motociclistas. Varios sufrieron heridas de distinta gravedad, mientras que Surivat resultó con lesiones fatales.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Colonia Dora y, debido a la gravedad de su estado, Surivat fue derivado al Hospital Zonal de Añatuya, donde se confirmó su fallecimiento.

La fiscalía de turno y personal policial iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y posibles responsabilidades.

La Municipalidad de Perico, ciudad natal del joven, expresó su pesar mediante un comunicado: “Su partida deja un gran vacío, pero también el recuerdo de su entusiasmo y amor por lo que hacía”, dirigido a la familia y allegados.

