Mientras la provincia de Neuquén mantiene en alerta a los brigadistas frente a los reiterados incendios, Guardafaunas de la localidad de Junín de los Andes detectaron turistas prendiendo fuego en lugares no habilitados, poniendo en riesgo la flora y la fauna autóctona.

Desde el organismo utilizaron este fin de semana largo un drone para la búsqueda de fuego en zonas prohibidas, como forma de realizar un operativo aéreo de rutina y prevención. De esta forma encontraron a turistas a orillas del lago, prendiendo fuego para un aparente asado, incumpliendo con la prohibición de quemar.

Los mismos enfrentarán las consecuencias y como fueron detectados deberán pagar la multa obligatoria que definan las autoridades, según la gravedad del hecho.

Se recuerda que en todo el territorio de Neuquén está prohibido hacer fuego por el riesgo de incendios forestales, bajo la Ley Nacional 26.562 y la Ley Provincial 3.305.

Frente a la situación de sequía y temperaturas extremas, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgo ha aumentado las multas por quemas, en el marco del Decreto de Emergencia Ígnea vigente.

A partir de noviembre, las multas tendrán un valor que va desde $1.700.000 hasta $1.700 millones, equivalentes a 1.000 a 1.000.000 de litros de Gasoil Ultra Diesel al valor del día de la fecha.

La graduación de la sanción será determinada considerando: los antecedentes del infractor; la extensión del área afectada y el carácter y la actitud de colaboración frente a las medidas de prevención.

También incluye toda otra circunstancia que la Secretaría considere relevante como órgano de aplicación.

Además de esto, en respuesta a las condiciones meteorológicas adversas y los riesgos asociados a la temporada de verano, la Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso a través de una resolución la prohibición del uso del fuego en los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces hasta el 30 de abril de 2026.