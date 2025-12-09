En el segundo partido de los play out del Torneo PreFederal 2025 de básquet de categoría mayores varones, El Biguá superó a Del Progreso por 72 a 57 en El Gigante de la calle Maipú en General Roca y se impuso por 2 a 0 la serie para evitar el descenso. Con esta victoria, el equipo neuquino tiene una instancia más para mantener su plaza en la categoría superior durante la próxima temporada, donde además estará en juego la última plaza para la Liga Federal 2026.

Los de la costa ribereña esperan por el perdedor de la final del Ascenso entre Club Plottier y Petrolero Argentino, que están 1 a 1 y este miércoles 10 a las 21.30 definirán el título en El Histórico. Hasta el momento, los seis que tienen asegurada su presencia en la competencia nacional son Pacífico, Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca y Atlético Regina. Son seis y faltan dos.

Los cinco iniciales de El Biguá, que por ahora mantiene la categoría. Foto Manantial Deportivo

Los neuquinos ganaron el primer cuarto por un categórico 29 a 10 y ese arranque fue fundamental para el resto del encuentro. Lejos de aflojar, el segundo parcial terminó 24-14 y ese 53 a 24 resultó un golpe decisivo para el quinteto roquense, que reaccionó en los últimos dos (20 a 9 y 13 a 10), pero fue muy tarde.

Gran y esperada labor de Francisco González (23 puntos), Tomás Djenderedjián (14), Josué Santillán (11) y Nahuel Muñoz (9 y 9 rebotes) armaron el cuarteto goleador de los neuquinos, que habían ganado con lo justo el primer partido de la llave (81 a 79), pero mostraron su mejor versión como visitantes. En el dueño de casa sobresalieron Jorge Coronado (15 y 17 rebotes), Facundo Marcilla (15) y Luca González (12), aunque no pudieron evitar la caída en el segundo punto de la serie y tampoco el descenso.

La diferencia en los lanzamientos de dos fue la clave del juego: Biguá terminó con un 53% (24-45), mientras que Del Progreso se quedó en 36% (17-47). Aunque el local dominó en rebotes (44-39) y asistencias (14-9), la buena efectividad de Djenderedjián (6-8), Santillán (5-10) y González (7/14) terminó con las ilusiones del local.