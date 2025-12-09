La sede de Independiente fue allanada en el marco de una investigación judicial sobre la empresa Sur Finanzas. Según informaron fuentes del club, se trató de un procedimiento ordenado por la Justicia para reunir documentación vinculada a la causa.

Desde la institución aclararon que no existe ni existió convenio comercial, operativo o financiero con la firma señalada y explicaron que el único contacto fue una donación voluntaria para una refacción en la pensión de Villa Domínico, que además se realizó “de manera parcial”.

La documentación respaldatoria, afirmaron, ya fue entregada a la Justicia. La medida se inscribe en una serie de 19 allanamientos en distintos clubes y dos sedes de la AFA, entre ellas Racing, San Lorenzo y la Superliga. Excursionistas también informó que recibió un requerimiento judicial por la misma investigación.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo Excursionistas, que informó que la Justicia requirió documentación en su sede vinculada a la causa y aclaró que el pedido respondió exclusivamente a la investigación sobre Sur Finanzas.