La industria esperaba la biopic de Moria Casán con expectativa, pero nadie imaginó que el primer impacto vendría por el look de Cecilia Roth. Apenas aparecieron las imágenes oficiales del rodaje, las redes estallaron: la actriz logró una transformación tan precisa, tan quirúrgica, que muchos tuvieron que mirar dos veces para confirmar que realmente era ella. Entre prótesis sutiles, peluquería meticulosa y un trabajo de maquillaje pensado al detalle, Roth quedó casi irreconocible… y a un paso del clon más elegante que “la One” haya tenido en pantalla.

Ese parecido no es casual. El equipo detrás de la serie —con Javier Van de Couter en guion y dirección, y la producción de About Entertainment— armó una construcción estética ambiciosa que busca recorrer la vida de Moria a través de tres etapas. La versión de Cecilia Roth representa a la diva en su presente, en esa fase donde la lengua filosa convive con décadas de iconografía, polémicas y reinvenciones constantes. Y el desafío era enorme: capturar a una figura cuyo estilo no admite medias tintas.

La ficción también contará con dos pilares clave: Sofía Gala Castiglione y Griselda Siciliani. La primera se pondrá en la piel de su madre en la juventud, en los años donde Moria empezaba a moldear la personalidad que después revolucionaría la TV. Siciliani, por su parte, retratará el período en el que la artista ya era una fuerza imparable en el espectáculo nacional. Tres Morias, tres eras y un proyecto que apuesta fuerte a la estética, a la interpretación y a la fidelidad histórica.

Y si el público quedó sorprendido con la transformación de Roth, la propia Moria fue la primera en validar la magnitud de lo que se está filmando. En una frase que ya circula en todos lados, compartió: "Solamente pensá en la serie que están realizando sobre mí. Fui por primera vez al lugar en el que estaban filmando y había diez camiones de exteriores, con seis motorhome haciendo mi vida. Cuando a la CEO de Netflix para la Argentina le preguntaron '¿Qué te gustaría hacer? dijo ‘Quiero hacer la vida de la mujer referente más disruptiva de la Argentina que es Moria Casán’. Fijate vos, una locura”, relató.

Y hubo más. Al encontrarse con Sofía Gala interpretándola en su juventud, la diva sumó otro textual que ya es objeto de memes, debates y fascinación: "Ayer la fui a ver a mi hija, que hace de mí en la biopic, y cuando la vi aparecer fue como entrar a mi útero y al mismo tiempo ser testigo de una suerte de realismo mágico".

Lo cierto es que el rodaje sigue avanzando sin pausa y, aunque Netflix todavía no reveló la fecha de estreno, el nivel de producción ya instaló a la serie entre los lanzamientos nacionales más esperados. Entre la metamorfosis de Cecilia Roth, la potencia interpretativa del trío femenino y el involucramiento emocional de la propia Casán —que incluso interpretará a su madre en la ficción—, todo indica que la biopic será uno de esos estrenos que marcan conversación.