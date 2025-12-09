El sorteo del Mundial 2026 dejó una escena tan inesperada como explosiva. Irán y Egipto quedaron programados para disputar el “Partido del Orgullo LGBTQ+”, un encuentro ya definido por la ciudad sede antes de conocerse las zonas. Pero ambos países , donde las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas por la ley, rechazaron públicamente participar en un acontecimiento asociado al movimiento LGBTQ+, lo que abrió un frente de conflicto que ahora recae sobre la FIFA.

El choque entre ambos seleccionados está programado para el 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, fecha que coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo en la ciudad. Desde hace meses, el comité organizador local había determinado que ese encuentro sería el “Partido del Orgullo LGBTQ+”, una acción simbólica de inclusión que nada tenía que ver con los equipos participantes. El sorteo simplemente decidió que fueran estas dos selecciones las protagonistas.

La reacción no tardó. “Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto”, declaró Mahdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, en una entrevista con la televisión estatal. El planteo de ambos países es contundente, consideran incompatible participar de un partido con esa denominación debido a sus leyes internas.

Pese a la presión diplomática, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que no depende de la FIFA, aseguró que mantiene la celebración prevista. La alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, también ratificó la postura local con un mensaje de bienvenida. “Con partidos en Juneteenth y en el Orgullo, podemos demostrarle al mundo que en Seattle todos son bienvenidos”.

La FIFA, en tanto, aún no emitió un comunicado oficial. El antecedente más cercano respecto al tema LGBTQ+ en Mundiales ocurrió en Qatar 2022, cuando el organismo advirtió que los jugadores que utilizaran el brazalete “OneLove” serían amonestados, lo que llevó a selecciones como Inglaterra y Gales a desistir.

Irán y Egipto comparten el Grupo G junto a Bélgica y Nueva Zelanda. Más allá de lo deportivo, el foco está puesto en cómo resolverá la FIFA una situación que combina política internacional, derechos humanos y un calendario ya fijado. El partido del 26 de junio promete ser, desde ya, uno de los más controversiales de toda la Copa del Mundo.