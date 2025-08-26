Los Pumas apuntan a Australia con Contepomi y una mezcla de experiencia y juventud

Los Pumas no paran. Tras una victoria histórica ante los All Blacks en Vélez, Argentina se prepara para trasladar su ilusión a Australia. Felipe Contepomi dio a conocer la lista de 32 jugadores que disputarán los dos partidos frente a los Wallabies en el Rugby Championship.

La serie será clave para mantener a Argentina en el top 6 del ranking de World Rugby, asegurando un lugar como cabeza de serie para el Mundial de diciembre.

Entre las novedades, se destaca Tomás Rapetti, el joven segunda línea que brilló en el Mundial M20 con Los Pumitas y que podría debutar en la mayor. También regresan Ignacio Calles y Nicolás Roger, mientras que Tomás Albornoz será la gran ausencia tras una luxación en la mano izquierda que requirió cirugía. Otro que no estará es Nahuel Tetaz Chaparro, que se despidió de la Selección tras el duelo ante Nueva Zelanda.

El plantel combina experiencia y liderazgo, con figuras como Julián Montoya, Marcos Kremer, Pablo Matera y Guido Petti, mientras que en los backs sobresalen Mateo y Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Juan Cruz Mallía, acompañados por la velocidad de Bautista Delguy e Ignacio Mendy.

Con 17 forwards y 15 backs, Argentina afrontará dos desafíos en Australia: el sábado 6 de septiembre en Townsville y el sábado 13 en Sydney, ambos en la madrugada argentina. Luego, la gira continuará con la doble serie ante Sudáfrica: primero en Durban, el 27 de septiembre, y después en Londres, el 4 de octubre, cerrando el calendario del torneo.

Contepomi mantiene la base del equipo que viene trabajando desde el inicio del año, pero también apuesta por darle rodaje a los jóvenes talentos, pensando no solo en el presente, sino en consolidar un equipo que quiere seguir entre los mejores del mundo.