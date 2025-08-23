Tarde histórica para el rugby argentino en Liniers con la victoria de Los Pumas ante los All Blacks por la 2ª fecha del Championship 29 a 23.

La revancha de la tarde vivida en Córdoba hace una semana fue impresionante (41 a 24) y en cancha de Vélez se desató el festejo para el equipo dirigido por Felipe Contepomi que salda una cuenta pendiente ya que las tres victorias anteriores habían sido en territorio neozelandés en el 2020 (25 a 15), 2022 (25 a 18) y 2024 (38 a 30).

El primer tiempo terminó empatado en 13, pero el partido se volcó para el combinado albiceleste. La estadística dejará marcado los tries de Juan Martín González y Gonzalo García con conversiones de Santiago Carreras. Además, Tomás Albornoz, Juan Cruz Mansilla y el propio Carreras, en tres oportunidades, acertaron a los palos con diferentes penales. Sin dudas, por allí pasó uno de las claves del cruce ya que el visitante le dio muchas oportunidades con el pie al dueño de casa.

Por el contrario, la disciplina defensiva fue uno de los pilares de la victoria argentina, el punto más evidente que se corrigió en relación al debut en el Mario Alberto Kempes, también ante un lleno total que no alcanzó para desatar el festejo.

Pablo Matera, el tercera linea en la formación local fue la gran figura del partido, liderando a un equipo que provocó la emoción en los cuatros costados de un José Amalfitani repleto que volvió a vibrar en cada takle de Los Pumas.

De gira

Ahora, con una derrota y una victoria ante Los All Black, Los Pumas deberán emprender la primera salida del prestigioso certamen a Autralia.

Argentina será visitante de Los Wallabies el 6 y el 13 de septiembre; mientras que Nueva Zelanda recibirá a Sudáfrica.